KKTC'de alabora olan gemide ölen iş insanının cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi
KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.
KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.
İş insanı Balyemez'in cenazesi, KKTC'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilerek yakınlarına teslim edildi.
Yakınlarının omzunda cenaze aracına taşınan Balyemez'in naaşı, Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Cenazenin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
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