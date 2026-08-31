Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri KKTC'de alabora olan gemide ölen iş insanının cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi

        KKTC'de alabora olan gemide ölen iş insanının cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi

        KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 18:10 Güncelleme:
        KKTC'de alabora olan gemide ölen iş insanının cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi

        KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.

        İş insanı Balyemez'in cenazesi, KKTC'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilerek yakınlarına teslim edildi.

        Yakınlarının omzunda cenaze aracına taşınan Balyemez'in naaşı, Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

        Cenazenin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Şile'de Ceyda'nın hayattan koptuğu yolda ikinci ölümlü kaza!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Batan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi Gaziantep'e getir...
        Batan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi Gaziantep'e getir...
        Otomobil, açılan çukura uçtu
        Otomobil, açılan çukura uçtu
        Karkamış Kuş Cenneti turizme kazandırılıyor
        Karkamış Kuş Cenneti turizme kazandırılıyor
        Gaziantep FK'da Teknik Direktör Mirel Radoi dönemi sona erdi
        Gaziantep FK'da Teknik Direktör Mirel Radoi dönemi sona erdi
        Gaziantep FK'da Mirel Radoi ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'da Mirel Radoi ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı
        Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı