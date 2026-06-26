Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nurdağı'nda "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı düzenlendi

        Nurdağı'nda "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Nurdağı'nda "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kırsal kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla "Entegre Kırsal Kalkınma" toplantısı gerçekleştirildi.

        Nurdağı Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygun, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral ile ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, tarım ve hayvancılık, kırsal altyapı, turizm, yerel üretimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kırsal yaşamın güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile planlanan projeler ele alındı.

        Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunurken, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri değerlendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi İslahiye İlçe Başkanı Özkan görevinden istifa etti
        Yeniden Refah Partisi İslahiye İlçe Başkanı Özkan görevinden istifa etti
        Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı
        Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı
        Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz güven tazeledi
        Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz güven tazeledi
        Karne günü bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi ağır yaralandı
        Karne günü bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi ağır yaralandı
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜN hastanelerini ziyaret etti
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜN hastanelerini ziyaret etti
        Gaziantep'te bir gencin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada kara...
        Gaziantep'te bir gencin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada kara...