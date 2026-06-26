Yeniden Refah Partisi İslahiye İlçe Başkanı Özkan görevinden istifa etti

Yeniden Refah Partisi İslahiye İlçe Başkanı Haydar Özkan, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.



Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır inandığı değerler doğrultusunda hiçbir şahsi menfaat gözetmeden, yalnızca milletine, memleketine ve davasına hizmet etmek amacıyla siyaset yaptığını belirtti.



İlçe başkanlığı süresince teşkilatla birlikte büyük emek verdiklerini ifade eden Özkan, Türkiye ve bölgede önemli başarılara imza attıklarını, elde edilen başarıların tüm teşkilat mensupları, dava arkadaşları ve gönüldaşlarına ait olduğunu kaydetti.



Ülkenin içinde bulunduğu siyasi süreç, yaşanan gelişmeler ve yaptığı vicdani muhasebe sonucunda görevine ve parti üyeliğine devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardığını aktaran Özkan, "Bu nedenle, kendi hür irademle üyesi bulunduğum Yeniden Refah Partisi üyeliğinden ve yürütmekte olduğum İslahiye İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

