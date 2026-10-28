Şahinbey'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser etkinliğinde vatandaşlar ve çocuklar bayram coşkusunu yaşadı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak etkinlikte görev alan orkestraya teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konser etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun yaşandığı etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde eğlenirken, vatandaşlar da bayram sevincine ortak oldu.

Etkinlik boyunca çalınan müziklerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Bayram coşkusunun hakim olduğu programda katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutladı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

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Tahmazoğlu'ndan orkestraya teşekkür

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da etkinlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak vatandaşların bayram sevincini paylaştı. Tahmazoğlu, programın gerçekleştirilmesinde görev alan orkestraya teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konser, çocukların ve vatandaşların katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Etkinlikte müzik ve eğlence bir araya gelirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinci hep birlikte yaşandı.