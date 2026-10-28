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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Şehitkamil'de kilosu 650 TL'den satılan et dönemi başladı Başkan Yılmaz sözünü tuttu et ve tavuk tanzim satış mağazaları açıldı

        Şehitkamil'de kilosu 650 TL'den satılan et dönemi başladı Başkan Yılmaz sözünü tuttu et ve tavuk tanzim satış mağazaları açıldı

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aylar önce müjdesini verdiği Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarını hizmete açtı. Satılan etlerin kilosu ise 650'den başlıyor. Vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefleyen uygulama kapsamında ilk mağazalar Merveşehir ve İbrahimli bölgelerinde faaliyete başladı. Yılmaz, fahiş fiyatla tavuk satışı yapan işletmelere de çağrıda bulunarak fiyatların düşürülmesini istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Şehitkamil'de kilosu 650 TL'den satılan et dönemi başladı Başkan Yılmaz sözünü tuttu et ve tavuk tanzim satış mağazaları açıldı

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aylar önce müjdesini verdiği Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarını hizmete açtı. Satılan etlerin kilosu ise 650'den başlıyor. Vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefleyen uygulama kapsamında ilk mağazalar Merveşehir ve İbrahimli bölgelerinde faaliyete başladı. Yılmaz, fahiş fiyatla tavuk satışı yapan işletmelere de çağrıda bulunarak fiyatların düşürülmesini istedi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarını hizmete sundu. Aylar öncesinden duyurduğu projeyi hayata geçiren Yılmaz, kaliteli etin uygun fiyatlarla vatandaşların sofrasına ulaşmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı Şehitkamil'e kazandırdı. Kendi temin ettikleri erkek toklu koyunlarını kestirerek taze etleri doğrudan vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Başkan Yılmaz, önümüzdeki bir ay içerisinde Çıksorut, Beykent, Karacaahmet, Karşıyaka ve Gazikent bölgelerinde de mağazaların açılacağını duyurdu. Yılmaz, açılışın ardından ilk alışverişi de kendisi yaptı.

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        "Kaliteli eti uygun fiyatla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz"

        Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarının çalışma sistemi hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlara kaliteli ve taze et sunmayı amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, "Erkek toklu koyun etini kendimiz alıyoruz, kesiyoruz ve hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Halkımız, şoklanmamış eti sofrasına taşıyabilecek. Kaliteli eti uygun fiyata alabilecek. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin kaliteli gıdaya daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşabilmesi. Bunun için verdiğimiz sözü tuttuk ve mağazalarımızı hizmete açtık" dedi.

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        "Fiyatlar yüzde 40 daha uygun"

        Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarının fiyat listesini de paylaşan Yılmaz, "Bizim mağalarımızda fiyatlar dışarıda herhangi bir marketten yüzde 40 daha uygun. Bizde fiyatlar 4 rakamlı olmayacak. Kemikli boyun gerdan 650 TL, kemikli döş 550 TL, ön kol 840 TL, kemikli but (arka kol) 870 TL, kemikli pirzola 990 TL, kebaplık kıyma 670 TL, kebaplık kuşbaşı 990 TL, yemeklik kuşbaşıyı ise 750 TL'de satışa sunduk" ifadelerini kullandı.

        "Et gelirlerinin kullanımına vatandaşlar karar verecek"

        Yılmaz, belediyenin baklava satışlarından elde edilen gelirlerin şehit ve gazi ailelerinin eğitim desteği için kullanıldığını hatırlatarak, Et satışlarından elde edilecek gelirlerin hangi alanda değerlendirileceği konusunda da vatandaşların karar vermesini istedi.

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        Tavuk için işletmelere açık çağrı

        Başkan Yılmaz, et satışlarının yanı sıra tavuk fiyatlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tavuk fiyatlarının yüksekliğine tepki gösteren Yılmaz, vatandaşların bütçesini zorlayan fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirterek işletmelere çağrıda bulundu.

        Yılmaz, "Lütfen fiyatlarınızı düşürün. Fiyatlar bu şekilde devam ederse Şehitkamil Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarımızda tavuk satışına da başlarız. Halkımızın et ve tavuğa hasret kalmasını istemiyoruz. Uygun fiyatla en kaliteli ürünü sofralarına taşırız" diye konuştu.

        Yılmaz, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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