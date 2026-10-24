Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
19. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Cardoso'nun dokunuşunu savunmada Sylla çizgiden çıkardı.
21. dakikada Camara'nın pasını topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
33. dakikada Sorescu'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan seken topu ceza sayı solunda alan topa Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.
35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutu Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
45. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Abena'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Victor Gidado, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Sabahaettin Destici, Mervan Müjdeci
Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu (Yakup Kırtay dk. 28), Amar Gerxhaliu, Orhan Ovacıklı, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Miguel Cardoso
Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, İbrahim Diabate, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Neriman Axundzade, Mustafa Fettahoğlu
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kart: Abena (Gaziantep FK)
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