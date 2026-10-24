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        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın derin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

        19. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Cardoso'nun dokunuşunu savunmada Sylla çizgiden çıkardı.

        21. dakikada Camara'nın pasını topuğuyla düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

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        33. dakikada Sorescu'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan seken topu ceza sayı solunda alan topa Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.

        35. dakikada Bacuna'nın ceza yayı gerisinden sert şutu Erzurumspor kalecisi Ertuğrul'da kaldı.

        44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        45. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Abena'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

        Stat: Gaziantep Büyükşehir

        Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

        Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart

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        Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Victor Gidado, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Sabahaettin Destici, Mervan Müjdeci

        Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal

        Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu (Yakup Kırtay dk. 28), Amar Gerxhaliu, Orhan Ovacıklı, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Miguel Cardoso

        Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, İbrahim Diabate, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Neriman Axundzade, Mustafa Fettahoğlu

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

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        Sarı kart: Abena (Gaziantep FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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