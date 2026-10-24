Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Abena (Dk. 46 Arda Kızıldağ-Dk. 58 Sabahattin Destici), Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Sorescu, Camara (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Bacuna (Dk. 74 Gassama), Kozlowski, Maxim, Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu (Dk. 27 Yakup Kırtay), Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez (Dk. 83 Kerk), Cardoso (Dk. 76 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 76 Diabate)
Goller: Dk. 52 Cardoso, Dk. 64 Gerxhaliu, 90+3 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 70 Kerim Çalhanoğlu (Gaziantep FK),
Sarı kartlar: Dk. 40 Abena, Dk. 86 Kozlowski (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.