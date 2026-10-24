Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 (Maç sonucu)
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Eren Tozlu ile ile verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun yerden uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
54. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına kale önünde Serdar Dursun'un ayağının ucuyla dokunuşunda kaleci Ertuğrul topu parmaklarının ucuyla kurtardı.
57. dakikada Maxim'in topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sorescu'nun köşeye plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda çıkardı.
63. dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasında ceza sahası içinde Amar Gerxhaliu kafayla topu filelere gönderdi. 02
69. dakikada sol çapraz ceza sahası gerisinde topla buluşan Kerim Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak yerden sektikten sonra köşeden ağlara gitti. 12
90+4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında kale önünde Guram Giorbelidze'nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 13
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena (Arda Kızıldağ dk. 46, Sabahattin Destici dk. 57), Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna (Karamba Gassama dk. 73), Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Halil Dervişoğlu dk. 78), Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart (Serdar Dursun dk. 46)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Victor Gidado, Mirza Cihan, Mervan Müjdeci
Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu (Yakup Kırtay dk. 28), Amar Gerxhaliu, Orhan Ovacıklı, Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Gyrano Kerk dk. 84), Brandon Baiye, Eren Tozlu (İbrahim Diabate dk. 76), Miguel Cardoso (Mustafa Fettahoğlu dk. 76)
Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Neriman Axundzade
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Kerim Çalhanoğlu (dk. 69) (Gaziantep FK), Miguel Cardoso (dk. 52) Amar Gerxhaliu (dk. 63) Guram Giorbelidze (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Abena, Kozlowski (Gaziantep FK)
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