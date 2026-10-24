Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 (Maç sonucu)

52. dakikada Eren Tozlu ile ile verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun yerden uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.