Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 (Maç sonucu)

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Erzurumspor FK: 3 (Maç sonucu)

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 31 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        52. dakikada Eren Tozlu ile ile verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun yerden uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

        54. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına kale önünde Serdar Dursun'un ayağının ucuyla dokunuşunda kaleci Ertuğrul topu parmaklarının ucuyla kurtardı.

        57. dakikada Maxim'in topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sorescu'nun köşeye plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

        63. dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasında ceza sahası içinde Amar Gerxhaliu kafayla topu filelere gönderdi. 02

        REKLAM

        69. dakikada sol çapraz ceza sahası gerisinde topla buluşan Kerim Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak yerden sektikten sonra köşeden ağlara gitti. 12

        90+4. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında kale önünde Guram Giorbelidze'nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 13

        Stat: Gaziantep Büyükşehir

        Hakemler: Melek Dakan, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

        Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena (Arda Kızıldağ dk. 46, Sabahattin Destici dk. 57), Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna (Karamba Gassama dk. 73), Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Halil Dervişoğlu dk. 78), Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart (Serdar Dursun dk. 46)

        REKLAM

        Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Victor Gidado, Mirza Cihan, Mervan Müjdeci

        Teknik Sorumlu: Halil Cihan Ünal

        Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu (Yakup Kırtay dk. 28), Amar Gerxhaliu, Orhan Ovacıklı, Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Gyrano Kerk dk. 84), Brandon Baiye, Eren Tozlu (İbrahim Diabate dk. 76), Miguel Cardoso (Mustafa Fettahoğlu dk. 76)

        Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Neriman Axundzade

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Goller: Kerim Çalhanoğlu (dk. 69) (Gaziantep FK), Miguel Cardoso (dk. 52) Amar Gerxhaliu (dk. 63) Guram Giorbelidze (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

        REKLAM

        Sarı kartlar: Abena, Kozlowski (Gaziantep FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep FK – Erzurum FK:1-3
        Gaziantep FK – Erzurum FK:1-3
        Kılıçdaroğlu: Türkiye, Orta Doğu'nun koçbaşıdır (2)
        Kılıçdaroğlu: Türkiye, Orta Doğu'nun koçbaşıdır (2)
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Erzurumspor FK: 0 (İlk yarı)
        Yılmaz'dan et müjdesi
        Yılmaz'dan et müjdesi
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantepli sanayicilerle buluştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantepli sanayicilerle buluştu: