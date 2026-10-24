Yılmaz'dan et müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla Et Tanzim Satış Noktaları ile vatandaşların kaliteli ve uygun fiyata ete erişimini sağlayacaklarını duyurdu. Yılmaz, "Amacımız açık. Herkesin kaliteli ve uygun fiyatlı ete, her ailenin de temel gıdaya kolayca ulaşabilmesini sağlamak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve temel gıda ürünlerine erişimini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni projeler üzerinde çalışan Yılmaz, bu kapsamda sabah saatlerinde Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

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İlk etapta 2 ayrı noktada satışlar başlayacak

Üreticilerle gerçekleştirilen görüşmede et fiyatları, sektörün mevcut durumu ve vatandaşların uygun fiyatlı ete erişimi konuları ele alındı. Yüksek et fiyatlarının vatandaşların aile bütçesi üzerindeki etkisine dikkat çeken Yılmaz, hemşehrilerinin temel gıda ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu doğrultuda Et Tanzim Noktaları projesinin önemine vurgu yapan Yılmaz, ilk etapta 2 ayrı noktada kısa süre içerisinde et satışlarına başlayacaklarını bildirdi.

Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz

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Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmenin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Biz Şehitkamil’de hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, aile bütçelerine katkı sunmak ve temel gıda ürünlerine daha rahat ulaşmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Bugün de bu anlayışla Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde üreticilerimizle bir araya geldik. Et fiyatları üzerine istişarelerde bulunduk, sektörün görüşlerini dinledik. Allah’ın izniyle, Et Tanzim Noktalarımızla hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz. Amacımız açık: Herkesin kaliteli ve uygun fiyatlı ete, her ailenin de temel gıdaya kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızın ihtiyacı varsa orada çözüm üretmek vardır. Şimdi sıra et meselesinde" dedi.