Bulancak'ta kapalı otoparkı fındık kurutmak isteyen üreticilerin kullanımına açıldı
Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler için kapalı otopark hizmete açıldı.
Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler için kapalı otopark hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların yaklaşık bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Üreticilerin sahilde kuruttuğu fındığın zarar görmemesi için Millet Bahçesi altındaki kapalı otoparkın kullanıma açıldığı, vatandaşların fındığını güvenli bir ortamda kurutabileceği ifade edildi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin korunmasının önemini vurgulayarak, ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
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