Bulancak'ta kapalı otoparkı fındık kurutmak isteyen üreticilerin kullanımına açıldı

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin korunmasının önemini vurgulayarak, ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Üreticilerin sahilde kuruttuğu fındığın zarar görmemesi için Millet Bahçesi altındaki kapalı otoparkın kullanıma açıldığı, vatandaşların fındığını güvenli bir ortamda kurutabileceği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların yaklaşık bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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