Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı

        Giresun'da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Giresun'da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı

        Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin verilmiyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Bulancak'ta tarihi yapı kent müzesine dönüştürülecek
        Bulancak'ta tarihi yapı kent müzesine dönüştürülecek
        Espiye'de "4. Fındık Hasat ve Harman Festivali" düzenlendi
        Espiye'de "4. Fındık Hasat ve Harman Festivali" düzenlendi
        Giresun'da fındık bahçesinde uçuruma düşen şahıs hayatını kaybetti
        Giresun'da fındık bahçesinde uçuruma düşen şahıs hayatını kaybetti
        Giresun'da fındık bahçesinden uçuruma düşen kişi öldü
        Giresun'da fındık bahçesinden uçuruma düşen kişi öldü
        Giresun'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Giresun'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Karedeniz Sahil Yolu'nda mobilya yüklü TIR yandı
        Karedeniz Sahil Yolu'nda mobilya yüklü TIR yandı