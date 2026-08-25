Giresun'da bugün ve yarın denize girişler yasaklandı

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 25-26 Ağustos'ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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