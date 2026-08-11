Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri öldü

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Kemal G. (30) ile Okan E. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Boztepe Mahallesi'ndeki kale mevkisinde serinlemek için denize giren Okan E, Kemal G, Kazım G. ve Aydın S. boğulma tehlikesi geçirdi.

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