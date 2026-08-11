Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri öldü

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Boztepe Mahallesi'ndeki kale mevkisinde serinlemek için denize giren Okan E, Kemal G, Kazım G. ve Aydın S. boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Kemal G. (30) ile Okan E. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

        Kemal G, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        Giresun'da denize giren 4 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti
        Giresun'da denize giren 4 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti
        Giresun'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile so...
        Giresun'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu: 5 kişilik aile so...
        Giresun'da 70 yıllık kahvehaneyi yaşatan Osman Koyun hayatını kaybetti
        Giresun'da 70 yıllık kahvehaneyi yaşatan Osman Koyun hayatını kaybetti
        Giresun'un öncelikli isteği Güney Çevre Yolu
        Giresun'un öncelikli isteği Güney Çevre Yolu
        Giresun'da kamyonet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Giresun'da kamyonet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        40 yıllık hayalini müzeye dönüştürdü
        40 yıllık hayalini müzeye dönüştürdü