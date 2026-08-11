Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri öldü
Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
Boztepe Mahallesi'ndeki kale mevkisinde serinlemek için denize giren Okan E, Kemal G, Kazım G. ve Aydın S. boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Kemal G. (30) ile Okan E. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Kemal G, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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