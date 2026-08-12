Giresun'da derede akıntıya kapılan kadının cansız bedeni bulundu

İstanbul'da yaşayan Zekiye ve Mehmet Kırca çiftinin yazı köyde geçirdikleri, kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın da uzun yıllar sonra onlara eşlik ettiği öğrenildi.

Olay sırasında ailesinin yanında olan baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin dün taşması sonucu dere kenarında piknik yaparken kızları Burcu (31) ve Burçin (26) ile akıntıya kapılan Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürdürüldü.

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