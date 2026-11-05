Giresun'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Giresun'un Dereli ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Giriş: 05.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
Giresun'un Dereli ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kuşluhan Mahallesi'nde Mustafa K. (61) yönetimindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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