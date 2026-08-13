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        Giresun'da doğaya 400 sülün bırakıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde doğaya 400 sülün salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Giresun'da doğaya 400 sülün bırakıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde doğaya 400 sülün salındı.

        Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sülün salımı Bulancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

        Gümüşhane'deki Kelkit Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonunda yetiştirilen sülünler, Bulancak'ta doğal yaşama uyum sağlayabilecekleri uygun habitatlara bırakıldı.

        Sülünlerin doğaya yerleştirilmesiyle yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesinin yanı sıra, tarımsal üretimde önemli zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor.

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        Sülünlerin beslenme davranışları içerisinde çeşitli böcek ve omurgasızların yer alması nedeniyle, kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskılanmasına destek olmaları bekleniyor.

        Sülün salım çalışmaları, önümüzdeki haftalarda Giresun'un diğer sahil kesimindeki ilçelerinde devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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