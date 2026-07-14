Giresun'da duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
Giresun'da motosikletin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Giriş: 14.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
Giresun'da motosikletin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Merkeze bağlı Burhaniye köyünde Ahmet A. (70) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Züleyha A. (65) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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