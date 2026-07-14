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        Giresun'da duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Giresun'da motosikletin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Giresun'da duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

        Giresun'da motosikletin duvara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Merkeze bağlı Burhaniye köyünde Ahmet A. (70) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve beraberindeki Züleyha A. (65) yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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