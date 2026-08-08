Giresun'da fındık hasadı başladı

Giresun'da sahil kesimindeki 250 metre rakıma kadar olan bölgelerde fındık üreticileri hasada başladı.



Sabah erken saatlerde bahçelerinde hasada başlayan üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallara doldurdu. Fındıklar daha sonra harmanlara taşınarak kuruma sürecine bırakıldı.



Merkeze bağlı Boztekke köyünde bahçesinde fındık toplayan Muzaffer Türkmen, AA muhabirine, ürünün olgunlaşmasıyla hasada başladıklarını söyledi.



Fındık toplamanın zor bir iş olduğunu dile getiren Türkmen, hasat sonrasında ise kurutma, patoz ve tekrar kurutma gibi işlemlerin yapılacağını belirtti.



Türkmen, yaklaşık 1 ton fındık ürettiğini, bunu da 20 civarında işçi ile bir günde hasat edebildiğini aktardı.



Yaklaşık 40 yıldır fındık hasadında çalıştığını aktaran Yıldız Aydın ise sıcak havanın kendilerini zorladığını söyledi.



Sefine Henden de 3 yıldır fındık hasadında bulunduğunu belirterek "Çok şükür şu an iyi gidiyor. Hasatta çalışan diğer arkadaşlarla uyum içerisindeyiz. Yağmur ve çamur olmadığı sürece iyiyiz." dedi.



Hasat edilen fındıkları çuvallarla harmana taşıyan Mustafa Demir ise her bir çuvalın 30 ila 50 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, eğimli arazilerde taşıma işleminin zor olduğunu kaydetti.

