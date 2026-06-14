Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da serçenin yuva yaptığı iş makinesi geçici olarak hizmet dışı bırakıldı

        Giresun'da serçenin yuva yaptığı iş makinesi geçici olarak hizmet dışı bırakıldı

        Giresun'da, Dereli Belediyesince, serçenin yuva yaptığı iş makinesi, kuşu rahatsız etmemek için bir süre hizmet dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Giresun'da serçenin yuva yaptığı iş makinesi geçici olarak hizmet dışı bırakıldı

        Giresun'da, Dereli Belediyesince, serçenin yuva yaptığı iş makinesi, kuşu rahatsız etmemek için bir süre hizmet dışı bırakıldı.

        Dereli Belediyesinde görevli operatör Tarık Talıç, kullandığı greyderin motor kısmında kuş yuvası olduğunu fark etti.

        Yuvadaki yumurtaların zarar görmemesi için iş makinesini durduran Talıç, durumu çalıştığı birim yetkililerine bildirdi.

        İş makinesinin, yavrular yumurtadan çıkıp uçmayı öğrenene kadar hizmet dışı bırakılmasına karar verildi.

        Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Belediyemize ait greyderi çalıştıran operatörümüz Tarık Talıç, bir kuşun telaşla makineye doğru geldiğini fark edince motoru durdurarak durumu hemen kontrol etti. Yaptığı incelemede, greyderin ön kısmına özenle kurulmuş bir kuş yuvası ve içinde yumurtalar olduğunu gördü. Bizler her canlıya saygı duyan, doğayı emanet bilen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu sebeple, minik yavrularımız yumurtadan çıkıp gökyüzüne güvenle kanatlanana kadar iş makinemizi olduğu yerde dinlenmeye aldık."

        Şenlikoğlu, gösterdiği hassasiyet ve dikkat dolayısıyla Talıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Giresun'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Kimliğini evde unutan öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
        Giresun'da 6 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu
        Giresun'da 6 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu
        Oltasını almak isterken derede mahsur kalan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı
        Oltasını almak isterken derede mahsur kalan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı
        40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon...
        40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon...
        Giresun merkezli 32 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli yakala...
        Giresun merkezli 32 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli yakala...