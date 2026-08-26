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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

        Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde sahipsiz köpeğin araç tarafından ezildiği görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan aracın sürücüsünün tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.

        Yaralanan köpeğin tedavi altına alındığı vurgulanan açıklamada, veteriner hekim raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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