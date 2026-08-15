Giresun'daki "Gelin Kayası" doğal oluşumuyla ziyaretçileri şaşırtıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da dik yamaçta sıra dışı görünümüyle bölgeyi gezenlerin ilgisini çeken "Gelin Kayası", seyir terası ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından turizme kazandırıldı.

Merkeze bağlı Mesudiye köyünde Kulakkaya Yaylası'na ulaşım sağlanan yol üzerinde yer alan kaya, fiziki yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üst üste konulmuş iki kayayı andıran duruşu, ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Güzergahı kullananların fotoğraf çektirdiği kayanın, bölge turizmine katkı sağlaması için İl Özel İdaresince bir süre önce proje hazırlandı.

"Gelin Kayası"nın doğal dokusuna uygun seyir terası inşa edildi. Ayrıca çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yanında ahşap mimariye uygun büfe, enerji verimliliği sağlayan güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu.

REKLAM

Ziyaretçilerden Cezmi Duru, AA muhabirine, bölgede akrabalarıyla yaptığı gezi sırasında "Gelin Kayası"na da uğradıklarını söyledi.

Görünümü dolayısıyla insanların buraya ilgi gösterdiğini belirten Duru, erozyon, rüzgar ve yağmur gibi uzun yıllar süren doğa olayları nedeniyle kayanın bu şekli almış olabileceğini dile getirdi.

Veli Köksaldı ise Kulakkaya Yaylası'ndan dönüşü sırasında arkadaşının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini ifade etti.

Kayayı gördüğünde şaşırdığını aktaran Köksaldı, "Taşın yarısı boşta gibi görünüyor, yarısı diğer taşa basıyor ama değişik bir görünümü var. Sanki taşı getirip oraya koymuşlar gibi ama doğal, zamanla oluşmuş bir taş. Görülmesi gereken bir yer." dedi.

REKLAM

- "Her gelişimde fotoğraf çektiriyorum"

Leyla Aydın da yapılan çalışmalarla alanın seyir zevki daha yüksek ve temiz bir yer haline geldiğini söyledi.

Şehir dışından tatil için bölgeye geldiğini aktaran Aydın, "Her gelişimde burada bir fotoğraf çektiriyorum. Sanki hiç gelmediğimiz yermiş gibi her seferinde heyecanla fotoğraf çektiriyoruz. Taş taş üstüne olduğu için kayanın enteresan bir hali var." diye konuştu.