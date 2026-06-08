Giresun'dan kısa kısa

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına Ogün Elifoğlu yeniden seçildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye 161 delege katıldı.



Yapılan oylama sonucu Elifoğlu yeniden sendikanın şube başkanlığıma seçildi.



Elifoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Çengel, Ali Özaydın, Birol Demiral, Erol Beşirli, Gökçe Güntepe ve Mehmet Yıldız'dan oluştu.



-Espiye'de tütün bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi



Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik tütün bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.



İlçe müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, köy ve mahalle muhtarları katıldı.



Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince muhtarlara tütün bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede muhtarların üstlenebileceği görevlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.







