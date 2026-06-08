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        Giresun'dan kısa kısa

        Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına Ogün Elifoğlu yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Giresun Şubesi Başkanlığına Ogün Elifoğlu yeniden seçildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye 161 delege katıldı.

        Yapılan oylama sonucu Elifoğlu yeniden sendikanın şube başkanlığıma seçildi.

        Elifoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Çengel, Ali Özaydın, Birol Demiral, Erol Beşirli, Gökçe Güntepe ve Mehmet Yıldız'dan oluştu.

        -Espiye'de tütün bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi

        Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik tütün bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

        İlçe müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince muhtarlara tütün bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede muhtarların üstlenebileceği görevlerle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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