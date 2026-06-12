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        Giresun'dan kısa kısa

        Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ çay hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ çay hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

        Uludağ, ilçedeki bir bahçede üreticilerle çay hasadına katılarak, bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

        Çayın bölge ekonomisi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Uludağ, devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu kaydetti.

        - Görele'de kitap fuarı açıldı

        Görele'de kitap fuarı ziyarete açıldı.

        Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarın açılış töreninde, kitapların insanlığın ortak hafızasını geleceğe taşıyan en kıymetli hazineler olduğunu söyledi.

        Her kitabın yeni bir dünyanın kapısını araladığını belirten Uzun, her kitabın insanın kendi hayatına yeni yaşanmışlıklar ve yeni bakış açıları katan eşsiz bir yol arkadaşı olduğunu ifade etti.

        14 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak fuarın açılış törenine, İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı Ercüment Özdere, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

        - Bulancak'ta "Evdeki Değer" uygulaması hayata geçirildi

        Bulancak Belediyesince sosyal dayanışma, sıfır atık, geri dönüşüm ve çözüm masası bildirimleri dijital uygulamada bir araya getirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden erişim sağlanan uygulama kapsamında evlerde kullanılmayan ancak başka vatandaşlar için değer taşıyan eşyalar sisteme eklenebilecek.

        Uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşların uygun eşyalarla buluşturulabileceği, geri dönüşüme gitmesi gereken malzemelerin doğru kanallara yönlendirilmesi hedefleniyor.

        Uygulama aynı zamanda vatandaşların belediyeye iletmek istediği talep, öneri ve şikayetleri de çözüm masası bildirimleri üzerinden dijital olarak alacak.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, uygulamanın yalnızca bir yazılım çalışması değil, sosyal belediyecilik ve çevre yönetimi açısından önemli bir dönüşüm adımı olduğunu belirtti.

        - Espiye'de jandarmadan Kaymakam Kavanoz'a ziyaret

        Espiye Jandarma Komutanı Kubilay Bayındır ve beraberindeki jandarma personeli Kaymakam Ahmet Kavanoz'u ziyaret etti.

        Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Kavanoz, teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de çocuklara yönelik bahar şenliği düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek şenliğe yaklaşık 1200 çocuğun katılacağını belirtti.

        Aileleriyle tüm çocukları şenliğe davet eden İbaş, etkinlikte şişme oyun parkları, döner salıncak, robot gösterileri, maskotlar, yüz boyama etkinlikleri, köpük ve balon şovları, bilim gösterileri sunulacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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