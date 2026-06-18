Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde 100 armut ve kiraz fidanı toprakla buluşturuldu.



Akkaya köyü muhtarlığınca temin edilen fidanlar, Yedi Değirmenler Taibat Parkı'na yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki anıt armut ağaçlarının bulunduğu alana dikildi.



Köy muhtarı Selami Kılıç, yaptığı açıklamada, doğaya katkı sunmanın önemini vurguladı.



Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak istediklerini ifade eden Kılıç, fidanların dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.



Fidan dikimine Soğukpınar Belde Belediye Başkan Vekili İbrahim Yılmaz, Espiye İlçe Müftüsü Haki Özgül ile köy halkı katıldı.



- Yağlıdere'de bahar şenliği düzenlendi



Yağlıdere ilçesinde çocuklar için bahar şenliği organize edildi.



Halk pazarı mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte yaklaşık 1200 çocuk bir araya geldi.



Şişme oyun parkları, döner salıncak, robotlar, maskotlar, yüz boyama etkinlikleriyle eğlenen çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.



İlçe Belediye Başkanı Yaşar İbaş, çocukların mutluluğunun kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonları devam ettireceklerini belirtti.



- Görele'de el sanatları sergisi açıldı



Görele'de 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından el sanatları sergisi düzenlendi.



Hayrullah Koç Parkı'nda açılan sergide, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı taş boyama ve resim gibi el sanatı çalışmaları beğeniye sunuldu.



Okul Müdürü Haluk Keskin, yaptığı konuşmada, serginin, özel çocukların fırsat verildiğinde başarılı çalışmalar yaptığının bir örneği olduğunu kaydetti.



Serginin açılış törenine İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı.

