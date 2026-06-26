Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 26.06.2026 tarihine özel 16 çiftin nikahı kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Bulancak ilçesinde 26.06.2026 tarihine özel 16 çiftin nikahı kıyıldı.

        İskelede çiftlerin nikahını kıyarak aile cüzdanlarını teslim eden Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, bu özel güne anlam katmak istediklerini belirtti.

        Başkan Sıbıç, genç çiftlere mutluluklar diledi.


        - İlçelerde karne töreni

        Yağlıdere ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, 1415 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

        Çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Hekim, eğitim döneminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Eynesil ilçesinde Mustafa Yüksel İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende ise Kaymakam Erkut Pamuk, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Pamuk, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.


        Çocuklara dondurma ikram edilen törene, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük de katıldı.

        Görele Belediyesince de çocuklar için karne etkinliği düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, çocuklar şişme oyun parkında eğlendi.

        Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, çocukların karne sevincini etkinlikle daha da pekiştirdiklerini kaydetti.

        - Yağlıdere'de aşure dağıtıldı

        Yağlıdere Müftülüğünce Merkez Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Müftü İsa Akbaş, muharremin paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu ifade etti.

        Bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Akbaş, muharrem ayının ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Giresun'da darbettiği sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 11...
        Giresun'da darbettiği sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa 11...
        Trafikteki kavgasında Abdullah öğretmeninin ölümüne neden olan sanığa 11 yı...
        Trafikteki kavgasında Abdullah öğretmeninin ölümüne neden olan sanığa 11 yı...
        Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun yaylalarında ağaç motoru ile kar kütlel...
        Avrupa sıcaktan kavruluyor, Giresun yaylalarında ağaç motoru ile kar kütlel...
        Freni boşalan kamyon apartman ile duvar arasına girdi: 2 daire zarar gördü
        Freni boşalan kamyon apartman ile duvar arasına girdi: 2 daire zarar gördü
        Giresun'da 67 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi
        Giresun'da 67 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa