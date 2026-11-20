20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gümüşhane’de çocuk haklarına dikkat çekilirken, İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek çocukların beklenti ve önerilerini paylaştı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün eşliğinde Valilik Makamında kabul etti. Çocuk haklarının korunması, çocukların karar alma süreçlerine katılımı ve karşılaştıkları sorunların gündeme taşınması açısından gerçekleştirilen ziyarette, çocukların görüş ve talepleri ele alındı.

Ziyarette komite üyeleri, Antalya’da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu kapsamında hazırlanan Sonuç Bildirgesi’ni Vali Cevdet Atay’a sundu. Çocuklar, bildirge kapsamında dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmaları ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkındaki görüşlerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

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Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada, çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit haklara sahip bir ortamda büyümesinin önemi bir kez daha gündeme gelirken, çocukların kendi geleceklerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmalarının gerekliliğine dikkat çekildi.