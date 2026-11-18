Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasanbey Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatı şantiyesinden 687 bin lira değerinde bakır elektrik kablosu ve sigorta malzemelerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

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