Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Bakan Bak, Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi Projesi'yle ilgili konuştu:

        Bakan Bak, Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi Projesi'yle ilgili konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Projesi ön çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve yakında yapılacak ihalesi için hazırlıkları hızlandırdıklarını belirterek, "Muhtemelen hedefimiz iki, üç ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Bakan Bak, Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi Projesi'yle ilgili konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Projesi ön çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve yakında yapılacak ihalesi için hazırlıkları hızlandırdıklarını belirterek, "Muhtemelen hedefimiz iki, üç ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak için Gümüşhane'ye gelen Bak, ​​​​​​​tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar ile kayak merkezi projesinin uygulanacağı alanı inceledi.

        Bak, daha sonra Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti, şehirde devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

        Gümüşhane'de uzun yıllardır kayak merkezi projesi beklentisi olduğunu ifade eden Bak, şehrin gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgeye hizmet edecek Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi ile ilgili tarihi mahallede incelemelerde bulunduklarını anlattı.

        REKLAM

        İmar planlarının tamamlandığına işaret eden Bak, "Proje ön çalışmaları bitmek üzere ve yakında yapılacak ihale için hazırlıkları hızlandırıyoruz. Muhtemelen hedefimiz iki, üç ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak. Bu sebeple de daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız burayı ziyaretinde talimatını vermişti. Bir ön protokol yapmıştık, o zamanki rakamı artırıyoruz. Onunla ilgili yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz yatırım bedelini. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz." diye konuştu.

        Süleymaniye Mahallesi'nin tarihi önemine ve doğal güzelliğine dikkati çeken Bak, proje sayesinde Gümüşhane'nin, bölge ve spor turizminin gelişmesi açısından da önemli bir kazanım elde edileceğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gümüşhaneliler bize hep destek veriyor. Bizim de onların taleplerini yerine getirmemiz lazım." talimatı verdiğini belirten Bak, süreci hızlandıracaklarını, ilave protokolü ise Vali Atay ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'in imzalayacağını kaydetti.

        - "Burada yaklaşık 1700 metrelik bir telesiyej projesi var"

        Bak, hızlıca kolları sıvayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ön çalışmalar yapıldı. Burada yaklaşık 1700 metrelik bir telesiyej projesi var. Ardından bir imar projesi var. Üstte bir konak, kayakçıların günübirlik tesisi olacak, güzel bir proje. Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, nisana, mayısa kadar karın korunduğu, yaklaşık iki, üç metrelik karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var."

        REKLAM

        Çalışmaların ilgili komisyonlarca takip edileceğini anlatan Bak, projenin Gümüşhane'ye hayırlı olmasını diledi.

        Bak, amatör spor kulüplerinin taleplerinin kendilerine iletildiğine işaret ederek, "Amatör spor kulüplerinin içinden geldiğim için de kulüplerimizin durumunu iyi biliyorum. Onlara gerekli yardımı ulaştıracağız, gerekli desteği vereceğiz." dedi.

        Üniversitenin 2 bin kişilik spor salonu inşaatında çalışmaların hızlandığını ve yakın zamanda tamamlanmasının planlandığını belirten Bak, Tekke için talep edilen halı sahayı da yapacaklarını ifade etti.

        Belediyenin semt sahaları talebi olduğunu da anlatan Bak, "Biz de her zaman gençlerin spor yapmasını istiyoruz ve her türlü desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi ve bize talimatı, 'Gençlere, çocuklara, kulüplere spor noktasında her türlü desteği verelim.' Sağ olsun vekillerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız, herkes bu konuda hemfikir." diye konuştu.

        REKLAM

        Süleymaniye Mahallesi'nin tarihi hakkında bilgi veren Bak, "Orası hem kayak merkezi hem de onarımların tamamlanmasıyla çok daha güzel bir şekle dönüşmüş olacak. Hem turizm hem de spor cazibesiyle bölgenin insanlarına, dışarıdan gelen turistlere hizmet edecek." dedi.

        Bak, Gümüşhane'nin gençlerine, çocuklarına sunacakları güzel hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından, Vali Atay ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Süleymaniye Mahallesi Kayak Merkezi Protokolü'nü imzaladı.

        - "Spor tesisleri yatırımları açısından size hizmet etmeye devam edeceğiz"

        Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlenen programda, partililer ve amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

        REKLAM

        Süleymaniye Kayak Merkezi ile ilgili önemli adımlar attıklarını ve sözleşme imzaladıklarını anlatan Bak, "Burada gelecekte ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular, kayakçılar, diğer branşlardaki sporcular da ortaya çıkacak." diye konuştu.

        Şehirde devam eden spor yatırımlarına ilişkin bilgi aktaran Bak, çocukların spora yönelmesinin önemine dikkati çekti.

        Bak, bağımlılıklarla mücadeleye aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, çocukları uyuşturucu ve dijital ortamdaki tehlikelerden korumak için de sporu etkin şekilde kullanacaklarını kaydetti.

        Gümüşhanespor'un eski tesisini sporcu eğitim merkezine dönüştürerek gençlerin daha fazla spor yapmasını sağlayacaklarını anlatan Bak, yanındaki havuzu da faaliyete geçireceklerini ifade etti.

        REKLAM

        Gençlerin ve çocukların spor yapması gerektiğinin altını çizen Bak, sporun kişiye özgüven kazandırdığını, saygıyı, paylaşmayı ve kardeşliği öğrettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını katılımcılara ileten Bak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgemize, ülkemize, coğrafyamıza, bölgemizdeki bütün süreçlere liderlik yapıyor. Gerçekten bu çok önemli. Bizler de spor tesisleri yatırımları açısından size hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başar'ı da makamında ziyaret eden Bak, yapımı devam eden bazı yatırımları da yerinde inceledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Bakan Bak'tan, Gümüşhane'ye kayak merkezi müjdesi
        Bakan Bak'tan, Gümüşhane'ye kayak merkezi müjdesi
        Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları büyüledi Gümüşhane zirveler...
        Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları büyüledi Gümüşhane zirveler...
        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
        Karla kaplanan Zigana Dağı'nda Limni Gölü buz tuttu
        Karla kaplanan Zigana Dağı'nda Limni Gölü buz tuttu
        Gümüşhane Üniversitesi'nde taciz iddiası: Öğretim üyesi açığa alındı
        Gümüşhane Üniversitesi'nde taciz iddiası: Öğretim üyesi açığa alındı
        Gümüşhane'de çöken istinat duvarı nedeniyle ana yol trafiğe kapatıldı
        Gümüşhane'de çöken istinat duvarı nedeniyle ana yol trafiğe kapatıldı