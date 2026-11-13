Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler B.Ş, R.Y. ve T.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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