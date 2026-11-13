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        Karla kaplanan Zigana Dağı'nda Limni Gölü buz tuttu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte buz tuttu. Deniz seviyesinden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen göldeki eşsiz kış manzarası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Karla kaplanan Zigana Dağı'nda Limni Gölü buz tuttu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığıyla birlikte buz tuttu. Deniz seviyesinden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen göldeki eşsiz kış manzarası havadan görüntülendi.

        Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde önemli bir geçit konumunda olan Zigana Dağı'nın yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, son kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Etrafını saran çam ormanlarının yeşil dokusu ve temiz havasıyla ziyaretçilerine dinlendirici bir kaçış fırsatı sunan alan, bölgede "Huzur veren mekan" ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak adlandırılıyor. Deniz seviyesinden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan tabiat parkı, Gümüşhane ve Trabzon kent merkezlerine 45 dakika mesafedeki konumuyla kış mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Yaz boyu misafirlerine serin bir ortam sağlayan park, kar yağışının ardından çam ağaçlarının üzerindeki kar kütleleriyle pamuk tarlasını andıran bir görünüme büründü.

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        Sıcaklık eksi 15 dereceye düşünce göl yüzeyi dondu

        Karadeniz’in gözde doğal güzelliklerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu göl yüzeyi kısmen buz tuttu. Beyaz ile yeşilin iç içe geçtiği görsel şölen, çevredeki çam ormanlarının ve zirvelerin karla kaplanmasıyla masalsı bir atmosfere dönüştü. Bahar aylarından itibaren ziyaretçi ağırlamaya başlayan ve bu sezonda çoğunluğu yabancı turist yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği bölge, hem huzur veren yapısı hem de göz alıcı manzarasıyla konuklarını hayran bıraktı. Dondurucu soğukların etkisiyle oluşan benzersiz kış manzarası ise havadan dron kamerasıyla kaydedildi.

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        İşletmeci Murat Eroğlu, "Limni Gölü’ndeyiz. Sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı yaklaşık olarak eksi 14, 15 derecelere kadar düştü. Görüldüğü gibi gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Karın verdiği güzellikle manzaralarımız muhteşem bir hal aldı. 2 bin 24 rakımdayız ve 30 santimetreye yakın kar yağdı. Mevsimsel olarak çok aşırı bir soğuk yaşıyoruz" dedi.

        Çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler oluştuğunu aktaran Eroğlu, "Coğrafyamız ve bitki örtümüz çok güzel. Çam ağaçlarının beyaz gelinliği giymesiyle muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Şu anda sezonumuz devam ediyor. Yollarımız ulaşıma açıldı, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Bundan sonra yağacak karla birlikte ulaşım imkansız hale gelene kadar tesisimiz açık kalacak. Bu yıl 200 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde bereketli bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

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        Alanı gezmeye gelen Murat Köse ise manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Sabah manzara çok güzeldi. Güneş ayrı bir yerden vuruyordu, bir yandan da kar yağıyordu. Şu an göl donmuş durumda. Herkesin gelip görmesini istediğim bir yer. Günde dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyadayız. Yaz ile kış arasında büyük fark var. Kar yağdığında manzara tamamen değişiyor. Gölün donması, ağaçların eğilmesiyle tabiat parkı şekil değiştirdi. Sular buz tuttu, hava soğuk ama burası harika bir doğa harikası" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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