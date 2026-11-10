Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemede, 6 milyar 98 milyon 801 bin liralık para hareketi olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Gümüşhane, Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

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