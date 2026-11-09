Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Harçlığıyla başladı, sosyal medyayı değil üretimi seçti: 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı Harçlıklarını biriktirip 3D yazıcı aldı: 12 yaşındaki Musab üretime başladı Gümüşhane'de dron hayali, ortaokul öğrencisi Musab Taha'yı üretimle buluşturdu

        Harçlığıyla başladı, sosyal medyayı değil üretimi seçti: 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı Harçlıklarını biriktirip 3D yazıcı aldı: 12 yaşındaki Musab üretime başladı Gümüşhane'de dron hayali, ortaokul öğrencisi Musab Taha'yı üretimle buluşturdu

        Gümüşhane'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi ürünlerini tasarlayıp satmaya başladı. Dijital dünyayı tüketmek yerine üretime odaklanan genç yetenek, yaşıtlarına ilham veriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Harçlığıyla başladı, sosyal medyayı değil üretimi seçti: 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı Harçlıklarını biriktirip 3D yazıcı aldı: 12 yaşındaki Musab üretime başladı Gümüşhane'de dron hayali, ortaokul öğrencisi Musab Taha'yı üretimle buluşturdu

        Gümüşhane'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi ürünlerini tasarlayıp satmaya başladı. Dijital dünyayı tüketmek yerine üretime odaklanan genç yetenek, yaşıtlarına ilham veriyor.

        Kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde teknolojik üretim gerçekleştirerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.

        Dijital medyada vakit geçirmek yerine bilgisayar yazılımları üzerinden tasarım yapan genç yetenek, ürettiği materyalleri satarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor.

        REKLAM

        Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı tasarımları anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarına dönüştürdü.

        Ürettiği eşyaları satışa sunan Yılmaz, arkadaşlarına da hediyeler hazırladı. Annesinin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan Musab Taha, ailesinin desteğiyle tasarım ve üretim deneyimini geliştirdi.

        Dron almak için biriktirdiği harçlıklarla yazıcı aldı

        Başlangıçta dron almayı planladığını anlatan Musab Taha, biriktirdiği harçlıkları üç boyutlu yazıcıya ayırdığını söyledi. Yazıcıdan elde ettiği geliri de dron almak için kullandığını belirten Yılmaz, tasarım çalışmalarında Tinkercad ve Meshy AI'dan yararlandığını ifade etti.

        REKLAM

        Bilgisayarda düzenlediği modelleri baskıya hazırladığını anlatan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini tamamlayarak satışa sunduğunu kaydetti.

        Yılmaz, "İlk başta Tinkercad'de düzenliyorum, sonra Bambu Lab'a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" dedi.

        Kardeşinin sınıfına kitap ayracı hazırladı

        Ürünlerini yalnızca satmadığını, zaman zaman arkadaşlarına hediye de ettiğini anlatan Musab Taha, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrencilere kitap ayracı yaptığını söyledi.

        Kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye ettiğini belirten Yılmaz, hazırladığı ürünler arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini dile getirdi.

        REKLAM

        Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemek için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıtan Yılmaz, farklı ürünler üzerinde çalıştığını anlattı.

        Arkadaşlarının tasarımlarını merakla karşıladığını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?' diye heyecanlanmıştı" ifadesini kullandı.

        "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum"

        Tasarım yapmaktan ve hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını kurmak istediğini belirterek "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" dedi.

        REKLAM

        Üretimle uğraşmayı eğlenceli bulduğunu anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da bu uğraşı tavsiye etti.

        Annesi sosyal medya hesabını yönetti

        Musab Taha'nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı.

        Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı.

        Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha'nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

        "Kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı"

        Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.

        Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Okulunu temsilen robot yarışmasına katıldı

        Eşinin mesleği dolayısıyla Musab Taha'nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe olduğunu söyleyen Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını anlattı.

        Teknolojiyi üretim amacıyla kullanması için oğlunu yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı
        Gümüşhane'de Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı
        Harşit Savunması'nın 109. yıl dönümü Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anıldı
        Harşit Savunması'nın 109. yıl dönümü Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anıldı
        Zigana köyünde sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Zigana Dağı'nda renk cüm...
        Zigana köyünde sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Zigana Dağı'nda renk cüm...
        Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Gümüşhane'de köylüler imece usulüyle bin fidan dikti
        Gümüşhane'de köylüler imece usulüyle bin fidan dikti
        Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü
        Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü