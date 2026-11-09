Harçlığıyla başladı, sosyal medyayı değil üretimi seçti: 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı Harçlıklarını biriktirip 3D yazıcı aldı: 12 yaşındaki Musab üretime başladı Gümüşhane'de dron hayali, ortaokul öğrencisi Musab Taha'yı üretimle buluşturdu

Gümüşhane'de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi ürünlerini tasarlayıp satmaya başladı. Dijital dünyayı tüketmek yerine üretime odaklanan genç yetenek, yaşıtlarına ilham veriyor.

Kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde teknolojik üretim gerçekleştirerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.

Dijital medyada vakit geçirmek yerine bilgisayar yazılımları üzerinden tasarım yapan genç yetenek, ürettiği materyalleri satarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor.

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Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı tasarımları anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarına dönüştürdü.

Ürettiği eşyaları satışa sunan Yılmaz, arkadaşlarına da hediyeler hazırladı. Annesinin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan Musab Taha, ailesinin desteğiyle tasarım ve üretim deneyimini geliştirdi.

Dron almak için biriktirdiği harçlıklarla yazıcı aldı

Başlangıçta dron almayı planladığını anlatan Musab Taha, biriktirdiği harçlıkları üç boyutlu yazıcıya ayırdığını söyledi. Yazıcıdan elde ettiği geliri de dron almak için kullandığını belirten Yılmaz, tasarım çalışmalarında Tinkercad ve Meshy AI'dan yararlandığını ifade etti.

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Bilgisayarda düzenlediği modelleri baskıya hazırladığını anlatan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini tamamlayarak satışa sunduğunu kaydetti.

Yılmaz, "İlk başta Tinkercad'de düzenliyorum, sonra Bambu Lab'a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" dedi.

Kardeşinin sınıfına kitap ayracı hazırladı

Ürünlerini yalnızca satmadığını, zaman zaman arkadaşlarına hediye de ettiğini anlatan Musab Taha, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrencilere kitap ayracı yaptığını söyledi.

Kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye ettiğini belirten Yılmaz, hazırladığı ürünler arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini dile getirdi.

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Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemek için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıtan Yılmaz, farklı ürünler üzerinde çalıştığını anlattı.

Arkadaşlarının tasarımlarını merakla karşıladığını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?' diye heyecanlanmıştı" ifadesini kullandı.

"Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum"

Tasarım yapmaktan ve hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını kurmak istediğini belirterek "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" dedi.

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Üretimle uğraşmayı eğlenceli bulduğunu anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da bu uğraşı tavsiye etti.

Annesi sosyal medya hesabını yönetti

Musab Taha'nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı.

Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha'nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti.

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Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

"Kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı"

Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.

Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.

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Okulunu temsilen robot yarışmasına katıldı

Eşinin mesleği dolayısıyla Musab Taha'nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe olduğunu söyleyen Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını anlattı.

Teknolojiyi üretim amacıyla kullanması için oğlunu yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.