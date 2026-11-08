Gümüşhane'de Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı

Gümüşhane'de, Harşit Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Harşit Savunma Vakfınca Kürtün ilçesine bağlı Çıkrıkdüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, törende, Harşit Savunması'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın son cephelerinden biri olduğunu belirtti.

Tirebolu'dan Munzur Dağları'na kadar uzanan hatta düşman kuvvetlerinin yaklaşık iki yıl boyunca durdurulduğunu ifade eden Tokel, bu bölgede gerçekleştirilen taarruzlarla vatan topraklarının yeniden kazanıldığını söyledi.

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Tokel, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Onlar vatanları vatan olsun diye her şeylerinden vazgeçtiler. Bugün bizler burada biraz karlı havada inşallah onları yad edeceğiz." dedi.

Gençlerin anma programına katılmasının önemine değinen Tokel, Harşit Savunması'na ilişkin mevzilerin ortaya çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacağını kaydetti.

Tokel, şehitlere rahmet, gazilere ve yakınlarına sağlıklı ömürler dileyerek, "Cenabıallah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Harşit Savunma Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya da Harşit Savunması'nın, Türk milletinin kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

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Harşit Nehri'nin doğduğu topraklarda Sarıkamış'ta yaşanan özgüven kaybının sona erdiğini dile getiren Özkaya, Güvende Yaylası'nın, Osmanlı askerlerinin siperlerinin bulunduğu önemli noktalardan biri olduğunu anlattı.

Özkaya, 109 yıl önce 7-8 Kasım gecesi askerlerin zorlu kış şartlarında Kabaktepe'ye taarruz ederek düşman kuvvetlerinden ilk kez toprak aldığını ve karşı taarruzu başlattığını hatırlattı.

Kabaktepe'nin Harşit Zaferi açısından önemli stratejik noktalardan biri olduğunu vurgulayan Özkaya, savunmanın tarihi önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve vatandaşlara ödülleri verildi.

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Törene, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane ve Giresun illerinin il, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.