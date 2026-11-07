Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan 2050 rakımlı Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığı geçitte doğaseverler ve yerli, yabancı turistler karın keyfini çıkardı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi İpek Yolu güzergahının en zorlu geçitlerinden biri kabul edilen 2050 rakımlı Zigana Dağı geçidi, etkili olan yağışın ardından karla kaplandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan yağış sonucu kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Doğa tutkunları ve kış mevsiminin ilk izlerine tanıklık etmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti.

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"Kar sezonu nisan ayının ortalarına kadar sürecek"

Zigana Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, sezonun ilk karının yağdığını belirterek, "Kar artık yağdı. Yani Zigana yavaş yavaş beyaz gelinliğini giymeye başladı. Yarından itibaren daha kuvvetli bir yağış bekliyoruz. İnşallah o yağışlar da olursa sezonumuzu açmış, misafirlerimizi ağırlamaya devam etmiş olacağız. Yağan kar yağışı dolayısıyla Zigana'da kar sezonunun nisan ayının ortalarına kadar süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Gelen ziyaretçilerin yoğunluğuna ve hava şartlarına değinen Eroğlu, "Sis, kar karışık bir manzaramız var. Sis arada kapatıyor, insanlar nereye geldiğini şaşırıyor, göremiyor hiçbir yeri. Bir anda açılıyor ve Zigana Dağı'nın bütün manzarasını görebiliyorlar" diye konuştu.

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Kar yağışıyla birlikte kayak merkezine ilginin arttığını vurgulayan Eroğlu, "Zigana'da kar yağınca ziyaretçi sayımız daha fazla oluyor. Bu da kar yağışında oluşan manzara, aktiviteler, havası, suyu, restoranları, yeme içmesi. Bir de insanların şehrin stresinden uzaklaşabileceği, doğayla baş başa kalabileceği bir yer olduğu için ziyaretçi sayımız bayağı artıyor" ifadelerini kullandı.

"Ulaşım çok rahat, Arap turist sayımız fena değil"

Ulaşım kolaylığına ve yabancı turist ilgisine dikkat çeken Eroğlu, "Şehir merkezinden yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Zigana'da olunabiliyor. Karayolları ekibimiz güzel çalışıyor. Yolda herhangi bir sorun yaşamadan çok rahat bir şekilde insanlar ulaşabiliyor. Yabancı turist sayımız şu an fena değil. Özellikle Körfez ülkelerinden, yani Bahreyn ağırlıklı ziyaretçimiz var. İnşallah bu kar yağışıyla onların da artarak devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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"Mısır'da hep çöl var, burada ilk defa kar görüyorum"

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Mısırlı öğrenci Hasan Ali, "Mısır'dan geldim, Gümüşhane'de okuyorum. Kar yağdığını duyunca geldim, baktım. Manzara çok güzel ama hava çok soğuk. Çok beğendim. Öyle bir manzara bizde yok zaten. Mısır'da hep çöl ya; dağlar, yeşil şeyler var. Şimdi kar yağdı, bizde kar yağmıyor. Çok güzel geliyor bana, ilk defa görüyorum öyle bir şey. Bizim kralımız Muhammed Salah'ı da buraya davet ediyorum" dedi.