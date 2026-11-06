Gümüşhane'de organ bağışına dikkati çekmek için 500 fidan dikildi

Konuşmaların ardından Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Alper Aksu, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri ve diğer katılımcılar, 500 fidan dikti.

Organ bağışının insanlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Üreyener, "Organ bağışı yaparak hiç tanımadığımız bir insanın hayata tutunmasını sağlayabiliriz." dedi.

Gümüşhane'de, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Bağış, Bin Nefes" sloganıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

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