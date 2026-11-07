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        Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü

        GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 2 bin 630 dekarlık 'Tabiat koruma alanı' olarak tescilli Örümcek Ormanları'nda sonbaharda ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü

        GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 2 bin 630 dekarlık 'Tabiat koruma alanı' olarak tescilli Örümcek Ormanları’nda sonbaharda ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

        Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki 2 bin 630 hektar alanda bulunan ve 1998 yılında ‘Tabiat koruma alanı’ ilan edilen Örümcek Ormanları, zengin ağaç dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ladin, göknar ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu ormanlar, sonbaharda renk değiştirdi. Sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Örümcek Ormanları, sonbahar döneminde çok sayıda doğaseveri ağırladı. Bölgeye gelen doğa tutkunları, ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

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        Örümcek Ormanları'nda sonbahar renkleri arasında yürüyüş yapan doğaseverler ve ormanlardaki eşsiz sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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