Gümüşhane'de organ bağışına dikkat çekmek için 500'ü aşkın fidan dikildi

Etkinlikte organ bağışının önemine dikkat çekilirken, dikilen fidanlarla hem doğaya katkı sağlanması hem de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, üniversite öğrencileri ve hastane çalışanları katıldı. Etkinlikte katılımcılar tarafından 500’ü aşkın fidan dikilerek can suyu verildi.

Gümüşhane’de Organ Bağışı Haftası kapsamında "Bir bağış bin nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 500’ü aşkın fidan toprakla buluşturuldu.

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