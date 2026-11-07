Gümüşhane'de köylüler imece usulüyle bin fidan dikti

Gümüşhane’nin Alemdar köyünde kadınından erkeğine köy halkı, soğuk havaya rağmen imece usulüyle bir araya gelerek yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturdu.

Merkeze bağlı Alemdar köyünde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde köylüler, doğaya katkı sunmak amacıyla seferber oldu. Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle temin edilen yaklaşık bin fidanın dikimi için bir araya gelen vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına ve zorlu araziye aldırış etmeden gün boyunca çalıştı. İmece usulü gerçekleştirilen etkinlikte erkekler zorlu arazi şartlarında fidanları toprakla buluştururken, kadınlar da evlerinde hazırladıkları yöresel lemis ve diğer ikramlarla çalışanlara destek verdi.

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Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada doğanın korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Burada bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen yaklaşık bin fidanın köylülerimiz tarafından dikimi sağlandı. Biz de bu güzel etkinliğe katılım sağladık. Doğayı ve çevreyi korumak, en birincil sorumluluklarımızdan ve görevlerimizden biridir. Biz hem doğayı korumak hem de bu bilinci gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Nihayetinde doğa ve çevremiz atalarımızdan kalan bir miras. Bu mirası en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere bırakmak ve çocuklarımıza da bu mirasın korunmasını öğretmek zorundayız" dedi.

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"Bir fidan, bir memleketin geleceğini kurtarır"

Alemdar Köyü Muhtarı Okan Berker ise, etkinliğe köylülerin yoğun destek verdiğini ifade ederek, "Bir fidan bir toprağı, bir toprak bir ormanı, bir orman da bir memleketin geleceğini kurtarır dedik. Sağ olsun herkes destek oldu. Hava, gördüğünüz gibi, oldukça soğuk ve kar yağışı başladı. Buna rağmen bugün yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu etkinliğin planlarını daha önceden yapıp, kendi aramızda konuşuyorduk. Köylülerimizden de talep gelince bu işe başladık. Hava soğuk olmasına rağmen birçok kişi etkinliğe katıldı. Orman Genel Müdürlüğümüzden de fidanlarımız geldi. Onlar da makineleriyle ağaçlandırma çalışması yapacaklar. Bizim de makinemiz olsa kendi imkânlarımızla farklı alanlarda çalışmalar yapardık. Ancak biz kazma kürekle, imece usulü ve kendi imkânlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

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"Diğer köylerimize de örnek olmasını istiyorum"

Etkinliğe katılan Naciye Akagün, köy muhtarının öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmanın örnek olmasını temenni ederek, "Başarılı bir muhtarımızın olması köyümüz için büyük bir avantaj. Böyle bir muhtarın diğer köylerimize de örnek olarak benzer etkinlikler düzenlemesini canı gönülden istiyorum. Köy halkı, hanımları ve beyleriyle bugün ağaç dikimi faaliyetinde bulundu. Hanımlar da sağ olsunlar, burada misafirleri ve ağaç dikimi yapan komşularımızı ağırladılar. Onların da ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar misafirleri ağırladı, biz fidanları diktik"

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Metin Berker ise etkinlikte köy halkının imece usulüyle çalıştığını belirterek, "Sağ olsun hanımlarımız geldi, çay yaptılar. Köyümüzün organik patatesli lor lemisini hazırladılar. Kadınlarımız evde misafirlerimize hizmet etti, diğer arkadaşlarımız ise dağda fidan dikti ve yol kenarlarında çalışma yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.