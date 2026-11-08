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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Zigana köyünde sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Zigana Dağı'nda renk cümbüşü: Aşağıda sarı, yukarıda beyaz manzara

        Zigana köyünde sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Zigana Dağı'nda renk cümbüşü: Aşağıda sarı, yukarıda beyaz manzara

        Antik çağlardan beri ticaret yollarının kesişim noktası olan Zigana Dağı yamaçlarındaki Zigana köyü, sonbahar renkleri ile sezonun ilk karını aynı anda sunarak ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Zigana köyünde sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor Zigana Dağı'nda renk cümbüşü: Aşağıda sarı, yukarıda beyaz manzara

        Antik çağlardan beri ticaret yollarının kesişim noktası olan Zigana Dağı yamaçlarındaki Zigana köyü, sonbahar renkleri ile sezonun ilk karını aynı anda sunarak ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar yaşattı.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Zigana köyünün çevresi yeşil, sarı, turuncu ve kızıl tonlarını korurken, Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde çam dallarını kar kapladı. Köyden dağa çıkan eski yol boyunca manzara rakımla birlikte değişti.

        Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle tarih boyunca insanların kervanlarıyla limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana köyü, Türkiye'de sonbaharın en etkileyici yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıktı.

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        Tarihi kara yolunda masalsı manzaralar oluştu

        Kış mevsimi öncesinde bölgedeki onlarca çeşit ağacın yaprakları kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu tonlarına bürünürken, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Eski Zigana yolunda renkler rakımla değişti

        Zigana Dağı'nın eteklerindeki köyde sararan yapraklara yeşil, turuncu ve kızıl tonlar eşlik etti. Köyün içinden geçen eski GümüşhaneTrabzon kara yolunun virajları boyunca ağaçların renkleri değişti. Köyde yaprakların tonlarıyla belirginleşen sonbahar manzarasına, yukarıda dallara tutunan kar eklendi.

        Zorlu virajlara sahip eski kara yolunun kenarında yer alan tarihi hanlar, köprüler ve otantik binalar, fotoğraf tutkunlarına masalsı bir görsellik sundu.

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        "Sezonun ilk kar yağışını Zigana Dağı'nda karşıladık"

        Bölgedeki doğa güzelliklerini ve ilk kar yağışını yerinde gözlemleyen vatandaşlar, Zigana Dağı'ndaki atmosferi değerlendirdi.

        Zirveye doğru yapılan yolculukta yaşanan görsel şöleni aktaran Halit Bulut, "Manzara burada harika. Sezonun ilk kar yağışını Zigana Dağı'nda karşıladık. Bugün burada kartpostallık görüntüler var. Renk cümbüşünün içerisindeyiz. Doğa bir harika, görmeye değer" dedi.

        "Çam ağaçları pamuk tarlasına benzedi"

        Rakım yükseldikçe doğanın geçirdiği renk değişimini anlatan Bulut, "Yukarıya doğru çıktıkça çam ağaçlarının üzerinde taze, yeni yağan karlarla birlikte çamlar bildiğiniz pamuk tarlasına benziyor. Buralarda gerçekten kış şu anda başladı" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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