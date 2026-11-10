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        Gümüşhane'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

        Gümüşhane'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Gümüşhane'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

        Gümüşhane'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan B.A'nın kullandığı araçta arama yapıldı.

        Aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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