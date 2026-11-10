Gümüşhane'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.
Giriş: 10.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
Gümüşhane'de bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan B.A'nın kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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