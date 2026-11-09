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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Yaylada aç kalan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Gümüşhane'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

        Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası’nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Yaylada aç kalan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.

        Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yayla yolları ulaşıma kapandı. Yaylada mahsur kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan 7 yavru köpeğin durumunu öğrenen vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için kendi imkânlarıyla harekete geçti. Arazi aracı çağıran vatandaşlar, karla kaplı zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek yavru köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı. 7 yavru köpek mahsur kaldıkları bölgeden alınarak, güvenli alana ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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