Gümüşhane'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Yaylada aç kalan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Minarlı Yaylası’nda kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, 7 yavru köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Yaylada aç kalan yavru köpekler, yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yolun aşılmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yayla yolları ulaşıma kapandı. Yaylada mahsur kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan 7 yavru köpeğin durumunu öğrenen vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için kendi imkânlarıyla harekete geçti. Arazi aracı çağıran vatandaşlar, karla kaplı zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 5 kilometre ilerleyerek yavru köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı. 7 yavru köpek mahsur kaldıkları bölgeden alınarak, güvenli alana ulaştırıldı.
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