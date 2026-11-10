Gümüşhane'de Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında törenlerle anıldı

Anıt önündeki törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirildi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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