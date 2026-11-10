Gümüşhane'de Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında törenlerle anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Gümüşhane'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Gümüşhane’de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Anma programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Gümüşhane Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anıt önündeki törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirildi. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Gümüşhane Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program, Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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