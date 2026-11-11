Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarı çöktü
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Giriş: 11.11.2026 - 18:36 Güncelleme:
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Harşit Çayı'nın Hasanbey Mahallesi'ndeki Osmanbey Caddesi kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çöken alanda ekiplerce güvenlik önlemi alındı.
Caddede ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.
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