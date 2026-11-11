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        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarı çöktü

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarı çöktü

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nın kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Harşit Çayı'nın Hasanbey Mahallesi'ndeki Osmanbey Caddesi kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Çöken alanda ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

        Caddede ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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