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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları büyüledi Gümüşhane zirvelerinde kar, vadilerinde sonbahar renkleri buluştu Gümüşhane ormanlarında sarı, kızıl ve beyazın eşsiz uyumu

        Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları büyüledi Gümüşhane zirvelerinde kar, vadilerinde sonbahar renkleri buluştu Gümüşhane ormanlarında sarı, kızıl ve beyazın eşsiz uyumu

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan güzergah, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonları ile zirvelere düşen ilk karın oluşturduğu eşsiz manzaralara sahne oldu. Onlarca şelale, tarihi maden ocakları ve devasa ağaçların yer aldığı bölge, doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Gümüşhane doğasında sonbahar ve kar manzaraları büyüledi Gümüşhane zirvelerinde kar, vadilerinde sonbahar renkleri buluştu Gümüşhane ormanlarında sarı, kızıl ve beyazın eşsiz uyumu

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan güzergah, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonları ile zirvelere düşen ilk karın oluşturduğu eşsiz manzaralara sahne oldu. Onlarca şelale, tarihi maden ocakları ve devasa ağaçların yer aldığı bölge, doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

        Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de, sonbaharın tüm renkleri ile zirvelere yağan erken karın birleşimi kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

        Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyü sınırlarındaki bin 595 metre rakımlı Tohtamur Yaylası'ndan Deregözü Mahallesi'ne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik doğa koridoru, hazan mevsiminin en çarpıcı tonlarına ev sahipliği yaptı.

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        Şelaleler, mağaralar ve tarihi maden ocakları bir arada

        Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyesi 20 doğaseverin rotasına aldığı bölgede, adam boyunu aşan devasa ağaçlar arasında sarı, kızıl ve kahverenginin her tonu gözlemlendi.

        Delikkaya Tepe, Çiçeklikaya, Karamaden ve Anbar sırtı mevkilerini kapsayan doğal güzergah boyunca yürüyen doğa tutkunları, zaman zaman adam boyunu aşan ağaçların arasından çoğunlukla da yolları halı gibi kaplayan yaprakların üzerinde ilerledi.

        Bölgede yer alan onlarca şelale, mağaralar ve tarihi maden ocakları, zirvelerdeki kar beyazıyla birleşerek Gümüşhane doğasının zenginliğini gözler önüne serdi.

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        Yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin eşsiz uyumu

        Bölgedeki sonbahar atmosferini değerlendiren akademisyen Prof. Dr. Cem Yücel, 13 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ve yaklaşık bir buçuk yıldır doğa yürüyüşlerine katıldığını belirtti. Gümüşhane'nin kuzey yamaçlarında, Kürtün ilçesi Tohtamur Yaylası'nda yaklaşık 16 kilometrelik bir güzergahta yürüdüklerini anlatan Yücel, "Bugün Gümüşhane coğrafyası bize yeşilin yanında kahverengiler, sarılar, kırmızılar ve kızıllıklar sundu. Çok güzel manzaralar, şelaleler ve çağlayanlar gördük; güzel fotoğraflar çektik. Zaman zaman doğayla baş başa kaldık. Hava yer yer yağışlı olmasına rağmen mevsim normallerine göre gayet iyiydi. Gümüşhane ve çevre illerde hafta sonunu değerlendirmek isteyen herkesi bu güzellikleri görmeye ve yürüyüşlere katılmaya davet ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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