Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Söğütlü Barajı'ndaki çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu temin etmek ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde taşkın risklerinin azaltılması amacıyla yatırımların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kentin tarımsal üretim potansiyelini artıracak Söğütlü Barajı sulama inşaatında sona gelindiğini belirtti.

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Balta, "51 metre yüksekliğinde inşa ettiğimiz ve 411 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladığımız Söğütlü Barajımız, 4 milyon 130 bin metreküp depolama hacmine sahip. Barajımızın tamamlanmasının ardından depolanan suyun bir an önce tarımsal üretime kazandırılması amacıyla sulama inşaatına başladık. Geldiğimiz noktada sulama tesisimizi 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söğütlü Barajı'nda depolanan suyun tarım arazilerine ulaştırılması için kapsamlı modern bir sulama tesisi inşa ettiklerini aktaran Balta, barajın depolama suyu üreticilerinin tarlalarına ulaştırmak için toplam 82 kilometre boru döşendiğini belirterek, "Sulama sisteminin işlevsel ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla proje kapsamında 455 sanat yapısı da inşa ettik. Toplam 1 milyar 17 milyon 326 bin 850 lira yatırım bedeline sahip bu tesisimizle 16 bin 730 dekar tarım arazisinin modern sulama imkanına kavuşmasını sağlayacağız. Böylece su kaynaklarımızı daha etkin kullanırken tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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Balta, Söğütlü Barajı Sulama Projesi'nin yalnızca tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin ekonomik gelişimine de katkı sunacağını da altını çizdi.

Gümüşhane'de tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin ekonomik açıdan güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Balta, projenin ülke ekonomisine yıllık 280 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

Balta, su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması amacıyla yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.