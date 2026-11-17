Gümüşhane'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kış mevsiminde de etkileyici manzaralar sunuyor. Yüksek rakımı, sarp dağları, zengin bitki örtüsü ve berrak gölleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken bölge, kar yağışlarıyla birlikte tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve irili ufaklı 22 göle ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kış mevsiminin etkisiyle beyaza büründü. Kristal berraklığındaki sularıyla tanınan göllerin buzla kaplanan yüzeyi ve karlar altındaki eşsiz manzarası dronla görüntülendi.

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