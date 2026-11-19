GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin buluşma noktası oldu. Düzenlenen kış kampına katılan macera tutkunları, yağışlı ve sisli havaya aldırış etmeden göl çevresinde çadır kurup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Ortaya çıkan manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan ve Doğu Karadeniz’in turizm merkezlerinden krater özelliğine sahip Limni Gölü Tabiat Parkı, sonbaharda da doğa tutkunlarını ağırladı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan gölde, Artabel Doğa ve Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından kış kampı düzenlendi. Etkinlikte Limni Gölü etrafında çadırlar kurulurken, yağışlı ve sisli havada yürüyüş gerçekleştirildi. İl dışından da yoğun ilgi gören etkinlikte, zirvesi beyaza bürünen dağ ile bütünleşen göl ve orman manzarası dronla görüntülendi.

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‘GÜMÜŞHANE DOĞASIYLA İLGİ GÖRÜYOR’

Artabel Doğa ve Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Ali Koçyiğit, Gümüşhane'nin doğal güzellikleriyle ilgi gördüğünü ifade ederek, “Limni Gölü'nde kış kampı yaptık, yürüyüşler düzenledik. Bu kamplarımıza vatandaşlarımız da katılabiliyor. Vatandaşlarımızdan da programlarımıza katılım alıyoruz. Gümüşhane'nin yazı da kışı da ayrı güzeldir. Doğası ayrı güzel; gölleriyle, ormanlarıyla meşhur bir yer. İl dışından katılımlarımız da çok güzel. Gümüşhane doğasıyla çok ilgi görüyor” dedi.

‘YAZI DA KIŞI DA AYRI GÜZEL’

Katılımcılardan Mustafa Akgül, Limni Gölü'nün her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, “Göl ve doğa manzarasında doğa kampı yapıyoruz. Karadeniz'in yazı ayrı kışı ve sonbaharı da apayrı güzel oluyor. Yağmuru, sisi de farklı bir güzel. Bugün hafif yağmurlu bir havadayız. Limni Gölü'nün başında çadırlarımızı kurduk, kampımızı yapıyoruz. Haftaya kar geliyor. Karda da bu bölgede farklı güzellikler oluşuyor. Bu güzellik, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin hem yaz hem kış bütün turistleri bekliyor” diye konuştu.