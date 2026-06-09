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        Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı

        A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla, Gümüşhane'de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı

        A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık aranın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla, Gümüşhane'de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, 2026 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı.

        Gençlik Merkezi personeli Aleyna Tuncer Özdemir, vatandaşlara Türk bayrakları dağıttıklarını belirterek, "Esnafımız, halkımız çok heyecanlı. Türk bayraklarını dağıtırken onların gözlerindeki heyecanı görmek bize de mutluluk verdi." dedi.

        Gençlik Merkezi gönüllüsü Zeynep Aydın ise Türk bayraklarını dağıtırken ayrı bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

        İş yerine Türk bayrağı asan esnaf Kemal Çakmak da 24 yıl aradan sonra aynı coşkuyu tekrar yaşayacaklarını belirterek, "Çok mutluyuz. İyi bir kadromuz var. Bu sene inşallah kupayı alacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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