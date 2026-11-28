Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı, Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 2 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.

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