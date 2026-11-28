Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından Karaca Mağarası, ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kaya ıslahı ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 7 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde bulunan ve yaklaşık 15 milyon yıllık oluşum süreciyle dikkat çeken Karaca Mağarası, giriş bölümünde kaya düşmesi riskinin tespit edilmesi üzerine ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla geçen nisan ayında ziyarete kapatılmıştı. Ana kayası yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanan mağara, sarkıt, dikit ve sütunları ile farklı renk ve motifleriyle doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu eşsiz güzellikleri barındırıyor. Mağarada, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve olası kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla kaya ıslahı ve koruma çalışmaları yürütüldü.

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Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mağara çevresinde kapsamlı kaya ıslahı ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasitesine sahip çelik bariyerler yerleştirildi. Ayrıca 46 metrelik bariyer ve bin metre kombine çelik ağ sistemi kurularak 60 metreküp kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme çalışmaları tamamlandı.

"Karaca Mağarası'nı ziyaretçiler için güvenli hale getirdik"

Karaca Mağarası'nda gerçekleştirilen kaya ıslahı ve koruma çalışmalarının tamamlandığını belirten Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, mağaranın yeniden ziyarete açıldığını ifade etti. Balki, "15 milyon yıllık oluşum süreciyle sarkıt, dikit ve sütunları, birbirinden farklı renk ve çeşitlerdeki motifleriyle doğanın eşsiz sanat eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri olan Karaca Mağarası'nda, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kaya ıslahı ve koruma çalışmaları yürüttük. Hepimizin bildiği gibi Karaca Mağarası, Gümüşhane'mizin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Burada sezonun başında özellikle giriş kısmında kaya düşmesi riski ortaya çıktı. Biz, ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak ve bu riski bertaraf etmek için burada kapsamlı bir şekilde kaya ıslahı ve koruma çalışması yürüttük. Bugün itibarıyla bu çalışmaları tamamlayarak mağaramızı yeniden ziyarete açtık. Mevsim şartları el verdiği ölçüde mağaramızı bu sezon için tekrar ziyarete açık tutacağız. Tabii, çok ciddi manada kar yağışı varsa tekrardan bahar döneminde, turizm sezonunda hizmete açacağız. Yürütülen çalışmaların ardından mağaramızı ziyaretçilerimiz için güvenli hale getirdik. Ben, yürütülen çalışmalardan dolayı İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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"Karaca Mağarası'nı herkesin gelip görmesini isterim"

Mağaranın yeniden ziyarete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirten ve 7 ayın ardından mağaraya il ziyareti gerçekleştiren Miray Nalbantoğlu, uzun süredir kapalı olan mağarayı gezme fırsatı bulduklarını söyledi. Nalbantoğlu, "Uzun bir süre kapalı olduğunu biliyorduk fakat manzarayı izlemeye gelmiştik, açıldığını görünce gezme fırsatımız oldu. İçerinin havası dışarıya göre daha farklı ben de astım hastası olduğum için bana da çok iyi geldi. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer çok beğendik" diye konuştu.

"Milyonlarca yıllık oluşumları görmek çok değerli"

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Karaca Mağarası'nın doğal oluşumlarının etkileyici olduğunu ifade eden Zekeriya Nalbantoğlu ise mağaranın herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Burası benim hep ilgi alanımda olan bir yer. Milyonlarca yıl önce oluşmaya başlayan sarkıtları bugün görebiliyor olmamız bizim için çok değerli. Buradaki oluşumları herkesin gelip görmesini isterim. Burayı ziyaret eden gören insanların şanslı olduğunu düşünüyorum. İçerideki hava çok güzel, aynı zamanda astım hastaları için çok uygun bir havası olduğu söyleniyor. Umarım buraya gelen insanlar aynı zamanda şifa bularak geri dönebilirler" ifadelerini kullandı.

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Yetkililer, 7 ayın ardından ziyarete açılan Karaca Mağarası'nın iklim şartlarına bağlı olarak ziyaretçilere açık kalacağını ifade etti.