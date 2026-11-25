Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Şiran ilçesine bağlı Başköy köyünde bulunan şüpheli şahsın evinde adli arama gerçekleştirildi. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet sikke, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, H.T. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

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